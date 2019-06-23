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3436 CLOUDCROFT Drive.
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Topanga, CA
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3436 CLOUDCROFT Drive
Last updated June 23 2019 at 10:46 AM

3436 CLOUDCROFT Drive

3436 Cloudcroft Drive · No Longer Available
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Location

3436 Cloudcroft Drive, Topanga, CA 90265

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
fireplace
bbq/grill
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

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Frequently Asked Questions

Does 3436 CLOUDCROFT Drive have any available units?
3436 CLOUDCROFT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Topanga, CA.
What amenities does 3436 CLOUDCROFT Drive have?
Some of 3436 CLOUDCROFT Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3436 CLOUDCROFT Drive currently offering any rent specials?
3436 CLOUDCROFT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3436 CLOUDCROFT Drive pet-friendly?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Topanga.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive offer parking?
Yes, 3436 CLOUDCROFT Drive offers parking.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive have units with washers and dryers?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive have a pool?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive does not have a pool.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive have accessible units?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive does not have accessible units.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive have units with dishwashers?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive does not have units with dishwashers.
Does 3436 CLOUDCROFT Drive have units with air conditioning?
No, 3436 CLOUDCROFT Drive does not have units with air conditioning.

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