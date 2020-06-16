15396 El Camino Avenue

Amenities
GREAT LOCATION FOR RENT JUST PAINTED READY TO MOVE IN WITH PRIVATE BATHROOM HURRY GOING TO RENT FAST.
QUIET HOME PLEANTY OF PARKING VERY COMFORTABLE...
LOOKING FOR A NICE PERSON SOMEONE TO RENT MY ADDITION FULLY PERMIT SOMEONE THAT WILL GIVE ME NO DRAMA AND WILL RESPECT MY HOME..
**NO DRUGS OR PARTING ALLOWED IN OR AROUND THE HOUSE**
YOU HAVE YOUR OWN ENTERENCE!!!!!
VERY QUIET AND REPECTFUL PLENTY OF PARKING AS WELL.
GREAT CLEAN LOCATION HURRY GOING TO GO FAST!!!!
WE ARE
CLOSE TO THE 91, 710, 105, 605 FWY
CLOSE TO ON RAMPS BUT FAR ENOUGH YOU DONT HEAR THE FWY NOISE...
CLOSE TO DOWNTOWN LA
CLOSE TO LONG BEACH CITY COLLEGE AND LONG BEACH PINE
CLOSE TO GREAT LOCAL FOOD MARKETS AND FAST FOOD AREA
CLOSE TO LOCAL SHOPPING MALLS
LOOKING FOR A PERSON THAT WILL RESPECT MY HOME WITH NO PARTING, NO DRUG ALLOWED....
Andy
562-313-2532
Hablo espanol
Application: https://www.hemlane.com/listings/15396-el-camino-ave-paramount-ca-90723-usa/ac0bfd09-5f24-4ed0-893a-685c3d5cda79
No Pets Allowed
(RLNE5832302)