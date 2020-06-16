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Paramount, CA
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15396 El Camino Avenue
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

15396 El Camino Avenue

15396 El Camino Avenue · (855) 351-0683
COVID-19 Update
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Location

15396 El Camino Avenue, Paramount, CA 90723
Paramount

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1 bed, 1 bath, $1295 · Avail. now

$1,295

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1 Bed · 1 Bath · 350 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
parking
some paid utils
microwave
internet access
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
internet access
GREAT LOCATION FOR RENT JUST PAINTED READY TO MOVE IN WITH PRIVATE BATHROOM HURRY GOING TO RENT FAST.

QUIET HOME PLEANTY OF PARKING VERY COMFORTABLE...

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CLOSE TO ON RAMPS BUT FAR ENOUGH YOU DONT HEAR THE FWY NOISE...
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CLOSE TO LONG BEACH CITY COLLEGE AND LONG BEACH PINE
CLOSE TO GREAT LOCAL FOOD MARKETS AND FAST FOOD AREA
CLOSE TO LOCAL SHOPPING MALLS

LOOKING FOR A PERSON THAT WILL RESPECT MY HOME WITH NO PARTING, NO DRUG ALLOWED....
Andy
562-313-2532
Hablo espanol

Application: https://www.hemlane.com/listings/15396-el-camino-ave-paramount-ca-90723-usa/ac0bfd09-5f24-4ed0-893a-685c3d5cda79

No Pets Allowed

(RLNE5832302)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15396 El Camino Avenue have any available units?
15396 El Camino Avenue has a unit available for $1,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Paramount, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Paramount Rent Report.
What amenities does 15396 El Camino Avenue have?
Some of 15396 El Camino Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15396 El Camino Avenue currently offering any rent specials?
15396 El Camino Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 15396 El Camino Avenue pet-friendly?
No, 15396 El Camino Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paramount.
Does 15396 El Camino Avenue offer parking?
Yes, 15396 El Camino Avenue does offer parking.
Does 15396 El Camino Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 15396 El Camino Avenue offers units with in unit laundry.
Does 15396 El Camino Avenue have a pool?
No, 15396 El Camino Avenue does not have a pool.
Does 15396 El Camino Avenue have accessible units?
No, 15396 El Camino Avenue does not have accessible units.
Does 15396 El Camino Avenue have units with dishwashers?
No, 15396 El Camino Avenue does not have units with dishwashers.
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