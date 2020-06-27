All apartments in Los Angeles
Find more places like 10215 Jordan Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
10215 Jordan Avenue
Last updated September 3 2019 at 11:24 AM

10215 Jordan Avenue

10215 Jordan Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Chatsworth
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

10215 Jordan Avenue, Los Angeles, CA 91311
Chatsworth

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
parking
recently renovated
walk in closets
microwave
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
BEAUTIFUL 2 +2 HOME IN CHATSWORTH. GORGEOUS CURB APPEAL, OPEN FLOOR PLAN, BAY WINDOW, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, WOOD CABINETS, CUSTOM TILE IN KITCHEN & BATHS, GOURMET KITCHEN, BACK SPLASH UPGRADES IN KITCHEN, WOOD FRAMED WINDOWS WITH ROSETTES, DUAL PANED WINDOWS, FRENCH DOORS TO BACKYARD, WOOD BEAM VAULTED LIVING ROOM, NEW LIGHTING, LOTS OF STORAGE & SHELVING, MASTER SUITE WITH PRIVATE BATH & WALK-IN CLOSET! INDIVIDUAL LAUNDRY ROOM INSIDE. PRIVATE BACKYARD WITH LUSH LANDSCAPING. THIS IS A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10215 Jordan Avenue have any available units?
10215 Jordan Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10215 Jordan Avenue have?
Some of 10215 Jordan Avenue's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10215 Jordan Avenue currently offering any rent specials?
10215 Jordan Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10215 Jordan Avenue pet-friendly?
No, 10215 Jordan Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 10215 Jordan Avenue offer parking?
Yes, 10215 Jordan Avenue offers parking.
Does 10215 Jordan Avenue have units with washers and dryers?
No, 10215 Jordan Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10215 Jordan Avenue have a pool?
No, 10215 Jordan Avenue does not have a pool.
Does 10215 Jordan Avenue have accessible units?
No, 10215 Jordan Avenue does not have accessible units.
Does 10215 Jordan Avenue have units with dishwashers?
No, 10215 Jordan Avenue does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westside on Bundy
1661 S Bundy Dr
Los Angeles, CA 90025
Bella Vista At Warner Ridge
6150 De Soto Ave
Los Angeles, CA 91367
Boulevard on Wilshire
5353 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90036
Alina
700 West 9th Street
Los Angeles, CA 90015
The BW
1168 South Barrington Avenue
Los Angeles, CA 90049
1926 - 1930 Jefferson St
1926 W Jefferson Blvd
Los Angeles, CA 90018
Warner Courtyard Apartments
21045 Vanowen Street
Los Angeles, CA 91303
San Fernando Building Lofts
400 S Main St
Los Angeles, CA 90013

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College