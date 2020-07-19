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Lakewood, CA
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6059 FACULTY AVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6059 FACULTY AVE

6059 Faculty Avenue · No Longer Available
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Location

6059 Faculty Avenue, Lakewood, CA 90712
Mayfair

Amenities

granite counters
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
recently renovated
Property Amenities
garage
6059 FACULTY AVE Available 01/31/19 CUTE LAKEWOOD 2BR/1BATH IN MAYFAIR AREA - **CURRENT TENANT BEING TRANSFERRED*** DON'T MISS OUT ON THIS REALLY NICE HOME IN QUIET NEIGHBORHOOD. THIS HOME CONSISTS OF TWO BEDROOMS AND ONE BATHROOM. SPACIOUS LIVING ROOM WITH BRICK FIREPLACE. THERE IS A DINING ROOM AREA, AS WELL AS A BREAKFAST AREA IN THE KITCHEN. THE KITCHEN HAS BEEN UPGRADED WITH GRANITE COUNTER TOPS. THE BEDROOMS ARE TYPICAL LAKEWOOD BEDROOMS WITH GOOD CLOSET SPACE. BATHROOM HAS BEEN UPGRADED, AS WELL. YOU WILL ENJOY SPENDING TIME IN THE PRIVATE BACKYARD. THERE IS EVEN ROOM FOR A NICE SIZED GARDEN BEHIND THE GARAGE. PLENTY OF OFF STREET PARKING AND A DETACHED TWO CAR GARAGE IN BACK. THE HOME IS CLOSE TO THE LAKEWOOD MALL, SCHOOLS, PARK AND OFFERS QUICK FREEWAY ACCESS. CALL TODAY TO SEE.

(RLNE4008830)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6059 FACULTY AVE have any available units?
6059 FACULTY AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakewood, CA.
What amenities does 6059 FACULTY AVE have?
Some of 6059 FACULTY AVE's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6059 FACULTY AVE currently offering any rent specials?
6059 FACULTY AVE is not currently offering any rent specials.
Is 6059 FACULTY AVE pet-friendly?
No, 6059 FACULTY AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lakewood.
Does 6059 FACULTY AVE offer parking?
Yes, 6059 FACULTY AVE offers parking.
Does 6059 FACULTY AVE have units with washers and dryers?
No, 6059 FACULTY AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 6059 FACULTY AVE have a pool?
No, 6059 FACULTY AVE does not have a pool.
Does 6059 FACULTY AVE have accessible units?
No, 6059 FACULTY AVE does not have accessible units.
Does 6059 FACULTY AVE have units with dishwashers?
No, 6059 FACULTY AVE does not have units with dishwashers.
Does 6059 FACULTY AVE have units with air conditioning?
No, 6059 FACULTY AVE does not have units with air conditioning.
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