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Lakewood, CA
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4622 PALO VERDE - 4622
Last updated November 9 2019 at 12:35 PM

4622 PALO VERDE - 4622

4622 Palo Verde Avenue · No Longer Available
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Location

4622 Palo Verde Avenue, Lakewood, CA 90713
Lakewood Park

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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(RLNE1959491)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4622 PALO VERDE - 4622 have any available units?
4622 PALO VERDE - 4622 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakewood, CA.
What amenities does 4622 PALO VERDE - 4622 have?
Some of 4622 PALO VERDE - 4622's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4622 PALO VERDE - 4622 currently offering any rent specials?
4622 PALO VERDE - 4622 is not currently offering any rent specials.
Is 4622 PALO VERDE - 4622 pet-friendly?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lakewood.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 offer parking?
Yes, 4622 PALO VERDE - 4622 offers parking.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 have units with washers and dryers?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 does not offer units with in unit laundry.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 have a pool?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 does not have a pool.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 have accessible units?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 does not have accessible units.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 have units with dishwashers?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 does not have units with dishwashers.
Does 4622 PALO VERDE - 4622 have units with air conditioning?
No, 4622 PALO VERDE - 4622 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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