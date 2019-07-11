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East San Gabriel, CA
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9128 Huntington Dr
Last updated July 11 2019 at 6:57 AM

9128 Huntington Dr

9128 W Huntington Dr · No Longer Available
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Location

9128 W Huntington Dr, East San Gabriel, CA 91775
East San Gabriel

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
parking
courtyard
range
oven
Unit Amenities
hardwood floors
oven
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
BEAUTIFUL 1 BEDROOM WITH 1 BATH END UNIT SINGLE LEVEL GROUND FLOOR APARTMENT. UNFURNISHED. READY FOR MOVE-IN OPEN, LIGHT AND AIRY APARTMENT. LOCATED IN THE HIGHLY DESIRABLE NORTH SAN GABRIEL. TEMPLE CITY SCHOOL DISTRICT AVAILABLE. RUSTIC SPANISH STYLE COURTYARD APARTMENT. CERAMIC TILES IN KITCHEN AND BATH. LAMINATED WOOD FLOORS IN THE REST OF THE DWELLING. ACROSS THE STREET FROM MICHILLINDA PARK. WALKING DISTANCE TO FOOD MARKET, SHOPS, AND RESTAURANTS. 1-CAR PARKING SPACE. LAUNDRY ROOM ON SITE. TENANT IS RESPONSIBLE FOR ELECTRICITY AND GAS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9128 Huntington Dr have any available units?
9128 Huntington Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East San Gabriel, CA.
What amenities does 9128 Huntington Dr have?
Some of 9128 Huntington Dr's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9128 Huntington Dr currently offering any rent specials?
9128 Huntington Dr is not currently offering any rent specials.
Is 9128 Huntington Dr pet-friendly?
No, 9128 Huntington Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East San Gabriel.
Does 9128 Huntington Dr offer parking?
Yes, 9128 Huntington Dr offers parking.
Does 9128 Huntington Dr have units with washers and dryers?
No, 9128 Huntington Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 9128 Huntington Dr have a pool?
No, 9128 Huntington Dr does not have a pool.
Does 9128 Huntington Dr have accessible units?
No, 9128 Huntington Dr does not have accessible units.
Does 9128 Huntington Dr have units with dishwashers?
No, 9128 Huntington Dr does not have units with dishwashers.
Does 9128 Huntington Dr have units with air conditioning?
No, 9128 Huntington Dr does not have units with air conditioning.
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