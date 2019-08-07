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East San Gabriel, CA
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8253 BEVERLY DR
Last updated August 7 2019 at 10:55 AM

8253 BEVERLY DR

8253 Beverly Drive · No Longer Available
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Location

8253 Beverly Drive, East San Gabriel, CA 91775
East San Gabriel

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
air conditioning
fireplace
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
SPACIOUS NEWLY REMODELED HOUSE IN SAN GABRIEL - OPEN HOUSE THURSDAY, AUGUST 1 FROM 1 PM TO 2 PM

8253 BEVERLY DRIVE, SAN GABRIEL. IS A SINGLE FAMILY HOME THAT CONTAINS 1729 SQ FT AND WAS BUILT IN 1947.

3 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS.
FRONT SITTING ROOM IN LIVING ROOM, HAS A FIREPLACE
CARPET AND HARD WOOD FLOORS.
MASTER BEDROOM HAS A FIREPLACE AND MASTER BATHROOM IN ROOM
NEW KITCHEN CABINETS, COUNTER TOPS AND FLOORS.
DINING AREA THAT LEADS TO THE YARD.
CENTRAL AIR AND HEAT, DRIVEWAY AND GARAGE PARKING
THE LOT IS 10,546 SQ FT. HUGE YARD WITH FRUIT TREES.
HOUSE IS NEAR SAN GABRIEL COUNTRY CLUB.

SORRY NO PETS ALLOWED

CONTACT MABEL SALCEDO TO VIEW THE HOUSE AT 626-627-6517 OR EMAIL: msalcedo@inveserve.com

No Pets Allowed

(RLNE4264601)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8253 BEVERLY DR have any available units?
8253 BEVERLY DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East San Gabriel, CA.
What amenities does 8253 BEVERLY DR have?
Some of 8253 BEVERLY DR's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8253 BEVERLY DR currently offering any rent specials?
8253 BEVERLY DR is not currently offering any rent specials.
Is 8253 BEVERLY DR pet-friendly?
No, 8253 BEVERLY DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East San Gabriel.
Does 8253 BEVERLY DR offer parking?
Yes, 8253 BEVERLY DR offers parking.
Does 8253 BEVERLY DR have units with washers and dryers?
No, 8253 BEVERLY DR does not offer units with in unit laundry.
Does 8253 BEVERLY DR have a pool?
No, 8253 BEVERLY DR does not have a pool.
Does 8253 BEVERLY DR have accessible units?
No, 8253 BEVERLY DR does not have accessible units.
Does 8253 BEVERLY DR have units with dishwashers?
No, 8253 BEVERLY DR does not have units with dishwashers.
Does 8253 BEVERLY DR have units with air conditioning?
Yes, 8253 BEVERLY DR has units with air conditioning.
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