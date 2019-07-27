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Diamond Bar, CA
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23922 Minnequa Dr.
Last updated July 27 2019 at 6:48 PM

23922 Minnequa Dr.

23922 Minnequa Dr · No Longer Available
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Location

23922 Minnequa Dr, Diamond Bar, CA 91765
Diamond Bar

Amenities

parking
pool
air conditioning
tennis court
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
Property Amenities
parking
pool
tennis court
BEAUTIFUL SINGLE FAMILY HOME FOR LEASE. FRONT ENTRY DOUBLE DOORS, SKYLIGHT AT ENTRACE. VERY LIGHT AND BRIGHT CENTRAL AIR. HIGH CEILING AND ROOMS ARE ALWAYS SUNNY AND BRIGHT. DOWNSTAIRS THERE IS A LARGE OVERSIZED LIVING ROOM. FORMAL DINING. LARGE OPEN KITCHEN. DOWNSTAIRS MAIN BEDROOM AND ¾ BATH. UPSTAIRS YOU HAVE A THREE BEDROOMS. GORGEOUS FRONT AND PRIVATE BIG BACK YARD. GREAT CURB APPEAL ASSOCIATION POOL AND TENNIS COURTS. EASY ACCESS TO THE COMMUNITY SHOPPING CENTERS, FWYS, AND METRO LINK. THIS IS THE RIGHT HOME FOR YOUR FAMILY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23922 Minnequa Dr. have any available units?
23922 Minnequa Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 23922 Minnequa Dr. have?
Some of 23922 Minnequa Dr.'s amenities include parking, pool, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23922 Minnequa Dr. currently offering any rent specials?
23922 Minnequa Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 23922 Minnequa Dr. pet-friendly?
No, 23922 Minnequa Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 23922 Minnequa Dr. offer parking?
Yes, 23922 Minnequa Dr. offers parking.
Does 23922 Minnequa Dr. have units with washers and dryers?
No, 23922 Minnequa Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 23922 Minnequa Dr. have a pool?
Yes, 23922 Minnequa Dr. has a pool.
Does 23922 Minnequa Dr. have accessible units?
No, 23922 Minnequa Dr. does not have accessible units.
Does 23922 Minnequa Dr. have units with dishwashers?
No, 23922 Minnequa Dr. does not have units with dishwashers.
Does 23922 Minnequa Dr. have units with air conditioning?
Yes, 23922 Minnequa Dr. has units with air conditioning.
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