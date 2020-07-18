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Covina, CA
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731 South SHADYGLEN Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

731 South SHADYGLEN Drive

731 South Shadyglen Drive · No Longer Available
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Location

731 South Shadyglen Drive, Covina, CA 91724
Covina-Valley

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 731 South SHADYGLEN Drive have any available units?
731 South SHADYGLEN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Covina, CA.
What amenities does 731 South SHADYGLEN Drive have?
Some of 731 South SHADYGLEN Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 731 South SHADYGLEN Drive currently offering any rent specials?
731 South SHADYGLEN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 731 South SHADYGLEN Drive pet-friendly?
No, 731 South SHADYGLEN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Covina.
Does 731 South SHADYGLEN Drive offer parking?
Yes, 731 South SHADYGLEN Drive offers parking.
Does 731 South SHADYGLEN Drive have units with washers and dryers?
No, 731 South SHADYGLEN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 731 South SHADYGLEN Drive have a pool?
No, 731 South SHADYGLEN Drive does not have a pool.
Does 731 South SHADYGLEN Drive have accessible units?
No, 731 South SHADYGLEN Drive does not have accessible units.
Does 731 South SHADYGLEN Drive have units with dishwashers?
Yes, 731 South SHADYGLEN Drive has units with dishwashers.
Does 731 South SHADYGLEN Drive have units with air conditioning?
No, 731 South SHADYGLEN Drive does not have units with air conditioning.
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