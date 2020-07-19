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Claremont, CA
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780 Huron Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

780 Huron Place

780 Huron Pl · No Longer Available
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Location

780 Huron Pl, Claremont, CA 91711
North Claremont

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
LOVELY TOWN HOME LOCATED IN THE CHARMING SERRANO COMMUNITY BY D.R. HORTON WHERE TREE-LINED STREETS, SWEEPING PANORAMAS AND THE BREATHTAKING BACKDROP OF THE SAN GABRIEL MOUNTAINS WELCOME YOU HOME. THIS 1685 SQFT TOWN HOME FEATURES 3 BEDROOMS AND 2.5 BATHS. THE KITCHEN FEATURES JAVA COLORED CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, VERY NICE UPGRADED DARK WOOD LAMINATE. NICE SIZED PATIO OFF THE KITCHEN. THIS COMMUNITY IS ALSO JUST MINUTES AWAY FROM AN SCHOOLS, DINING AND SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 780 Huron Place have any available units?
780 Huron Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Claremont, CA.
What amenities does 780 Huron Place have?
Some of 780 Huron Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 780 Huron Place currently offering any rent specials?
780 Huron Place is not currently offering any rent specials.
Is 780 Huron Place pet-friendly?
No, 780 Huron Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Claremont.
Does 780 Huron Place offer parking?
Yes, 780 Huron Place offers parking.
Does 780 Huron Place have units with washers and dryers?
No, 780 Huron Place does not offer units with in unit laundry.
Does 780 Huron Place have a pool?
No, 780 Huron Place does not have a pool.
Does 780 Huron Place have accessible units?
No, 780 Huron Place does not have accessible units.
Does 780 Huron Place have units with dishwashers?
Yes, 780 Huron Place has units with dishwashers.
Does 780 Huron Place have units with air conditioning?
No, 780 Huron Place does not have units with air conditioning.
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