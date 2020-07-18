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8481 E. AGAPE DRIVE
Last updated July 4 2020 at 7:24 AM

8481 E. AGAPE DRIVE

8481 East Agape Drive · (520) 327-8692
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Location

8481 East Agape Drive, Tucson, AZ 85715

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,650

4 Bed · 3 Bath · 2349 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
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**AVAILABLE AUGUST 2020** BELLE VISTA TOWNHOMES ** 8481 E. AGAPE DRIVE - WEST OF CAMINO SECO, NORTH OFF SPEEDWAY, 4 BEDROOM, 3 BATH TOWNHOME - $1650.00. 2349 SF, A/C, ALL ELECTRIC UNIT, FOYER, FORMAL DINING ROOM, LIVING ROOM, FAMILY ROOM/GAME ROOM. STAINLESS APPLIANCES - 5 BURNER COOK TOP STOVE, DOUBLE WALL OVENS, SIDE x SIDE REFRIGERATOR, DISHWASHER, DISPOSAL. CERAMIC TILE FLOORS WITH CARPET IN BEDROOMS, 7 SLIDING GLASS DOORS LEAD TO FRONT AND BACK YARDS, MASTER BEDROOM HAS WALK IN CLOSET, CEILING FANS, WASHER/DRYER INCLUDED, EXTRA (OLD) REFRIGERATOR IN GARAGE (in "as is" condition), STORAGE CABINETS IN GARAGE. TWO WATER HEATERS. LARGE COVERED REAR PATIO, DOUBLE GARAGE WITH OPENERS. LARGE YARD. COMMUNITY POOL, SPA & TENNIS COURT. TENANT PAYS ALL UTILITIES. CALL 520-327-8692 OR 520-484-9078 TO SPEAK WITH AN AGENT. www.tucsonmanagement.com information deemed reliable but not guaranteed

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8481 E. AGAPE DRIVE have any available units?
8481 E. AGAPE DRIVE has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tucson, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tucson Rent Report.
What amenities does 8481 E. AGAPE DRIVE have?
Some of 8481 E. AGAPE DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8481 E. AGAPE DRIVE currently offering any rent specials?
8481 E. AGAPE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 8481 E. AGAPE DRIVE pet-friendly?
No, 8481 E. AGAPE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tucson.
Does 8481 E. AGAPE DRIVE offer parking?
Yes, 8481 E. AGAPE DRIVE offers parking.
Does 8481 E. AGAPE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 8481 E. AGAPE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 8481 E. AGAPE DRIVE have a pool?
Yes, 8481 E. AGAPE DRIVE has a pool.
Does 8481 E. AGAPE DRIVE have accessible units?
No, 8481 E. AGAPE DRIVE does not have accessible units.
Does 8481 E. AGAPE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 8481 E. AGAPE DRIVE has units with dishwashers.
Interested in 8481 E. AGAPE DRIVE?
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