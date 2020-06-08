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Tucson, AZ
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3973 South Queen Palm Drive
Last updated June 16 2020 at 10:11 PM

3973 South Queen Palm Drive

3973 South Queen Palm Drive · No Longer Available
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Location

3973 South Queen Palm Drive, Tucson, AZ 85730
Groves Lincoln Park

Amenities

on-site laundry
carport
recently renovated
air conditioning
courtyard
Unit Amenities
air conditioning
recently renovated
Property Amenities
carport
courtyard
on-site laundry
parking
UPDATED,EXCEPTIONALLY CLEAN AND WELL MAINTAINED EAST SIDE TOWN HOME. COMPLETELY MOVE-IN READY. ONE BED ROOM, ONE BATH, FIRST FLOOR. ALL GOOD SIZE ROOMS, INCLUDING EXTRA ROOM THAT COULD BE OFFICE, DINING, ETC. NICELY EQUIPPED KITCHEN, ALSO LAUNDRY ROOM WITH APPLIANCES. CENTRAL AC. FENCED BACK YARD AND COVERED PARKING AREA. NO PETS. IN WELL CARED FOR COURTYARD STYLE COMMUNITY. CLOSE TO ALL THAT YOU NEED AND WANT
Palm Grove Clusters Subdivision; One Story; Covered Carport; Ranch Style; TUSD School District;

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3973 South Queen Palm Drive have any available units?
3973 South Queen Palm Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tucson, AZ.
How much is rent in Tucson, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tucson Rent Report.
What amenities does 3973 South Queen Palm Drive have?
Some of 3973 South Queen Palm Drive's amenities include on-site laundry, carport, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3973 South Queen Palm Drive currently offering any rent specials?
3973 South Queen Palm Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3973 South Queen Palm Drive pet-friendly?
No, 3973 South Queen Palm Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tucson.
Does 3973 South Queen Palm Drive offer parking?
Yes, 3973 South Queen Palm Drive does offer parking.
Does 3973 South Queen Palm Drive have units with washers and dryers?
No, 3973 South Queen Palm Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3973 South Queen Palm Drive have a pool?
No, 3973 South Queen Palm Drive does not have a pool.
Does 3973 South Queen Palm Drive have accessible units?
No, 3973 South Queen Palm Drive does not have accessible units.
Does 3973 South Queen Palm Drive have units with dishwashers?
No, 3973 South Queen Palm Drive does not have units with dishwashers.
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