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Sun City, AZ
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10251 W IRONWOOD Drive
Last updated June 2 2020 at 4:14 AM

10251 W IRONWOOD Drive

10251 West Ironwood Drive · (602) 942-4200
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Location

10251 West Ironwood Drive, Sun City, AZ 85351
Sun City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1541 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10251 W IRONWOOD Drive have any available units?
10251 W IRONWOOD Drive has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10251 W IRONWOOD Drive have?
Some of 10251 W IRONWOOD Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10251 W IRONWOOD Drive currently offering any rent specials?
10251 W IRONWOOD Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 10251 W IRONWOOD Drive pet-friendly?
Yes, 10251 W IRONWOOD Drive is pet friendly.
Does 10251 W IRONWOOD Drive offer parking?
Yes, 10251 W IRONWOOD Drive does offer parking.
Does 10251 W IRONWOOD Drive have units with washers and dryers?
Yes, 10251 W IRONWOOD Drive offers units with in unit laundry.
Does 10251 W IRONWOOD Drive have a pool?
No, 10251 W IRONWOOD Drive does not have a pool.
Does 10251 W IRONWOOD Drive have accessible units?
No, 10251 W IRONWOOD Drive does not have accessible units.
Does 10251 W IRONWOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 10251 W IRONWOOD Drive has units with dishwashers.
Does 10251 W IRONWOOD Drive have units with air conditioning?
No, 10251 W IRONWOOD Drive does not have units with air conditioning.
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