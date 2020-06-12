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Sedona, AZ
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500 Rodeo Road
Last updated June 12 2020 at 11:35 AM

500 Rodeo Road

500 Rodeo Road · (928) 282-9533
COVID-19 Update
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Location

500 Rodeo Road, Sedona, AZ 86336

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 500 Rodeo Road · Avail. Jun 17

$3,650

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3 Bed · 2.5 Bath · 2528 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
fireplace
some paid utils
range
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
500 Rodeo Road Available 06/17/20 HOUSE- WEST SEDONA - THUNDER MOUNTAIN VIEWS - THIS BEAUTIFUL HOME IS NOT JUST FULL OF CHARM ON THE INSIDE, BUT ALSO FEATURES FABULOUS VIEWS, A WRAP AROUND DECK AND A PARK-LIKE YARD WITH LANDSCAPE MAINTENANCE AND WATER INCLUDED!
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CHECK AVAILABILITY BEFORE APPLYING ONLINE.

No Pets Allowed

(RLNE4762860)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 500 Rodeo Road have any available units?
500 Rodeo Road has a unit available for $3,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 500 Rodeo Road have?
Some of 500 Rodeo Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 500 Rodeo Road currently offering any rent specials?
500 Rodeo Road isn't currently offering any rent specials.
Is 500 Rodeo Road pet-friendly?
No, 500 Rodeo Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sedona.
Does 500 Rodeo Road offer parking?
Yes, 500 Rodeo Road does offer parking.
Does 500 Rodeo Road have units with washers and dryers?
No, 500 Rodeo Road does not offer units with in unit laundry.
Does 500 Rodeo Road have a pool?
No, 500 Rodeo Road does not have a pool.
Does 500 Rodeo Road have accessible units?
No, 500 Rodeo Road does not have accessible units.
Does 500 Rodeo Road have units with dishwashers?
No, 500 Rodeo Road does not have units with dishwashers.
Does 500 Rodeo Road have units with air conditioning?
No, 500 Rodeo Road does not have units with air conditioning.
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