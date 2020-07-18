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Sedona, AZ
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35 Fritz Drive
Last updated July 10 2020 at 10:30 AM

35 Fritz Drive

35 Fritz Drive · No Longer Available
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Location

35 Fritz Drive, Sedona, AZ 86336

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
air conditioning
fireplace
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
35 Fritz Drive Available 07/15/20 HOUSE - WEST SEDONA - RED ROCK VIEWS! - SET HIGH ON A HILL WITH RED ROCK VIEWS INCLUDING THUNDER MOUNTAIN!
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PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING.

(RLNE5906516)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35 Fritz Drive have any available units?
35 Fritz Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sedona, AZ.
What amenities does 35 Fritz Drive have?
Some of 35 Fritz Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35 Fritz Drive currently offering any rent specials?
35 Fritz Drive is not currently offering any rent specials.
Is 35 Fritz Drive pet-friendly?
Yes, 35 Fritz Drive is pet friendly.
Does 35 Fritz Drive offer parking?
Yes, 35 Fritz Drive offers parking.
Does 35 Fritz Drive have units with washers and dryers?
No, 35 Fritz Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 35 Fritz Drive have a pool?
No, 35 Fritz Drive does not have a pool.
Does 35 Fritz Drive have accessible units?
No, 35 Fritz Drive does not have accessible units.
Does 35 Fritz Drive have units with dishwashers?
No, 35 Fritz Drive does not have units with dishwashers.
Does 35 Fritz Drive have units with air conditioning?
Yes, 35 Fritz Drive has units with air conditioning.
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