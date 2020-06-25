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Queen Creek, AZ
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23555 S 201ST Way
Last updated July 1 2019 at 10:15 AM

23555 S 201ST Way

23555 South 201st Way · No Longer Available
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Location

23555 South 201st Way, Queen Creek, AZ 85142

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23555 S 201ST Way have any available units?
23555 S 201ST Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 23555 S 201ST Way have?
Some of 23555 S 201ST Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23555 S 201ST Way currently offering any rent specials?
23555 S 201ST Way is not currently offering any rent specials.
Is 23555 S 201ST Way pet-friendly?
No, 23555 S 201ST Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 23555 S 201ST Way offer parking?
Yes, 23555 S 201ST Way offers parking.
Does 23555 S 201ST Way have units with washers and dryers?
No, 23555 S 201ST Way does not offer units with in unit laundry.
Does 23555 S 201ST Way have a pool?
Yes, 23555 S 201ST Way has a pool.
Does 23555 S 201ST Way have accessible units?
No, 23555 S 201ST Way does not have accessible units.
Does 23555 S 201ST Way have units with dishwashers?
Yes, 23555 S 201ST Way has units with dishwashers.
Does 23555 S 201ST Way have units with air conditioning?
No, 23555 S 201ST Way does not have units with air conditioning.
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