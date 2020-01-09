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El Mirage, AZ
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11820 W Dahlia Dr
Last updated January 9 2020 at 9:17 AM

11820 W Dahlia Dr

11820 West Dahlia Drive · No Longer Available
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Location

11820 West Dahlia Drive, El Mirage, AZ 85335
Arizona Brisas

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
playground
garage
11820 W DAHLIA DR El Mirage, AZ 85335,

Subdivision: ARIZONA BRISAS,

NICE 4 BDRM 2 BATH HOME WITH 2 CAR GARAGE,FORMAL LIVING AND DINING ROOM. THIS HOME HAS PATIO,EXTENDED PAVED DRIVEWAY ON SIDE OF PROPERTY,PLAYGROUND FOR KIDS RIGHT ACROSS THE STREET.SPACIOUS EAT-IN KITCHEN AND MUCH MORE!

Cross Streets: CACTUS & EL MIRAGE Directions: EAST ON CACTUS TO 119TH AVE,NORTH ON WINDROSE,EAST TO B STREET,NORTH TO DAHLIA.

Call/Text Dan at 623-512-2525 To View

Apply online at www.Time2Rent.com

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11820 W Dahlia Dr have any available units?
11820 W Dahlia Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Mirage, AZ.
How much is rent in El Mirage, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Mirage Rent Report.
What amenities does 11820 W Dahlia Dr have?
Some of 11820 W Dahlia Dr's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11820 W Dahlia Dr currently offering any rent specials?
11820 W Dahlia Dr is not currently offering any rent specials.
Is 11820 W Dahlia Dr pet-friendly?
No, 11820 W Dahlia Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Mirage.
Does 11820 W Dahlia Dr offer parking?
Yes, 11820 W Dahlia Dr offers parking.
Does 11820 W Dahlia Dr have units with washers and dryers?
No, 11820 W Dahlia Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 11820 W Dahlia Dr have a pool?
No, 11820 W Dahlia Dr does not have a pool.
Does 11820 W Dahlia Dr have accessible units?
No, 11820 W Dahlia Dr does not have accessible units.
Does 11820 W Dahlia Dr have units with dishwashers?
Yes, 11820 W Dahlia Dr has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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