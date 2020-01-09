Amenities
11820 W DAHLIA DR El Mirage, AZ 85335,
Subdivision: ARIZONA BRISAS,
NICE 4 BDRM 2 BATH HOME WITH 2 CAR GARAGE,FORMAL LIVING AND DINING ROOM. THIS HOME HAS PATIO,EXTENDED PAVED DRIVEWAY ON SIDE OF PROPERTY,PLAYGROUND FOR KIDS RIGHT ACROSS THE STREET.SPACIOUS EAT-IN KITCHEN AND MUCH MORE!
Cross Streets: CACTUS & EL MIRAGE Directions: EAST ON CACTUS TO 119TH AVE,NORTH ON WINDROSE,EAST TO B STREET,NORTH TO DAHLIA.
Call/Text Dan at 623-512-2525 To View
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