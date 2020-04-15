All apartments in Buckeye
Find more places like 3464 N Boulder Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Buckeye, AZ
/
3464 N Boulder Court
Last updated April 15 2020 at 11:45 PM

3464 N Boulder Court

3464 North Boulder Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Buckeye
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

3464 North Boulder Court, Buckeye, AZ 85396
Verrado

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
CORIAN COUNTERS, GAS STOVE, DEEP SINKS, DOUBLE OVENS, MICROWAVE, CUSTOM TILE FLOORS THROUGHOUT HOME, KITCHEN HAS BACK SPLASH OF CUSTOM TILE. WOOD RAILINGS, 1 BEDROOM DOWN STAIRS WITH FULL BATH, MASTER UPSTAIRS WIT A CLOSET BIG ENOUGH O HOLD THE PICKIEST OF PICKIEST CLOTHING, BALCONY VIEW OF THE 4TH FAIRWAY, FRENCH DOORS, COMMUNITY POOL, TENANT HAS TO OBTAIN KEY AND PURCHASE. $225 ADMINISTRATION FEE PAID BY TENANT AND NON REFUNDABLE, $50 PER ADULT OVER 18 FOR APP FEE, 2% RENTAL TAX DOES APPLY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3464 N Boulder Court have any available units?
3464 N Boulder Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 3464 N Boulder Court have?
Some of 3464 N Boulder Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3464 N Boulder Court currently offering any rent specials?
3464 N Boulder Court is not currently offering any rent specials.
Is 3464 N Boulder Court pet-friendly?
No, 3464 N Boulder Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 3464 N Boulder Court offer parking?
Yes, 3464 N Boulder Court offers parking.
Does 3464 N Boulder Court have units with washers and dryers?
No, 3464 N Boulder Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3464 N Boulder Court have a pool?
Yes, 3464 N Boulder Court has a pool.
Does 3464 N Boulder Court have accessible units?
No, 3464 N Boulder Court does not have accessible units.
Does 3464 N Boulder Court have units with dishwashers?
Yes, 3464 N Boulder Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Buckeye 2 BedroomsBuckeye Apartments with Hardwood Floors
Buckeye Apartments with PoolBuckeye Apartments with Washer-Dryer
Buckeye Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZFountain Hills, AZSun City, AZAnthem, AZTolleson, AZ
Litchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZCave Creek, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College