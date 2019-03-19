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Buckeye, AZ
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25617 W ST JAMES Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

25617 W ST JAMES Avenue

25617 West Saint James Avenue · No Longer Available
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Location

25617 West Saint James Avenue, Buckeye, AZ 85326

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
pet friendly
ABSOLUTELY BEAUTIFUL GREEN PARK NEXT DOOR TO THIS 3 BED WITH DEN. 2 BATH (DOUBLE SINKS), TILE FLOORING IN THE RIGHT AREAS. OWNER DOES NOT WANT PETS OR SMOKERS IN THE HOME. CUSTOM PAINT INSIDE, FRIDGE, MICROWAVE, (WASHER AND DRYER IS AS IS AND WILL NOT BE REPLACED.) OVER 1800 SQ FT. EASY COMMUTE TO I-10, SHOPPING, CITY POOL, LIBRARY, SCHOOLS, PARKS, EATERIES, BANKING AND SHOPPING. DEPOSITS ARE REFUNDABLE AS LONG AS NO DAMAGE CAUSED BY TENANT UPON MOVE OUT. $50 APP FEE PER ADULT 18 YEARS & OVER. $175 ADMINISTRATIVE FEE NON REFUNDABLE PAID BY TENANT UPON APPROVAL. SMALL PIANO IN GREAT ROOM. Credit scores have to be 570 plus, and owner wants no pets as of 12/26/218

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25617 W ST JAMES Avenue have any available units?
25617 W ST JAMES Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 25617 W ST JAMES Avenue have?
Some of 25617 W ST JAMES Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25617 W ST JAMES Avenue currently offering any rent specials?
25617 W ST JAMES Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 25617 W ST JAMES Avenue pet-friendly?
Yes, 25617 W ST JAMES Avenue is pet friendly.
Does 25617 W ST JAMES Avenue offer parking?
Yes, 25617 W ST JAMES Avenue offers parking.
Does 25617 W ST JAMES Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 25617 W ST JAMES Avenue offers units with in unit laundry.
Does 25617 W ST JAMES Avenue have a pool?
Yes, 25617 W ST JAMES Avenue has a pool.
Does 25617 W ST JAMES Avenue have accessible units?
No, 25617 W ST JAMES Avenue does not have accessible units.
Does 25617 W ST JAMES Avenue have units with dishwashers?
Yes, 25617 W ST JAMES Avenue has units with dishwashers.
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