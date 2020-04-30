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West Springfield, VA
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8000 GREELEY BOULEVARD
Last updated April 30 2020 at 5:24 AM

8000 GREELEY BOULEVARD

8000 Greeley Boulevard · No Longer Available
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Location

8000 Greeley Boulevard, West Springfield, VA 22152

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8000 GREELEY BOULEVARD have any available units?
8000 GREELEY BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Springfield, VA.
What amenities does 8000 GREELEY BOULEVARD have?
Some of 8000 GREELEY BOULEVARD's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8000 GREELEY BOULEVARD currently offering any rent specials?
8000 GREELEY BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 8000 GREELEY BOULEVARD pet-friendly?
No, 8000 GREELEY BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Springfield.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD offer parking?
Yes, 8000 GREELEY BOULEVARD offers parking.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 8000 GREELEY BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD have a pool?
No, 8000 GREELEY BOULEVARD does not have a pool.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD have accessible units?
No, 8000 GREELEY BOULEVARD does not have accessible units.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 8000 GREELEY BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 8000 GREELEY BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 8000 GREELEY BOULEVARD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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