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5809 ROYAL RIDGE DRIVE
Last updated December 21 2019 at 2:01 PM

5809 ROYAL RIDGE DRIVE

5809 Royal Ridge Drive · No Longer Available
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Location

5809 Royal Ridge Drive, West Springfield, VA 22152

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
** HARD TO FIND 2 BED ROOM 2 BATH ROOM UNIT ** RENOVATED AND REMODELED ** ONE OF THE NICEST UNITS IN THE COMPLEX ** ALL NEW KITCHEN CABINETS ** NEW GRANITE COUNTER TOPS ** NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES ** 2 REMODELED FULL BATH ROOMS ** WOOD LAMINATE FLOORING THROUGH OUT ** FRESHLY PAINTED FROM TOP TO BOTTOM ** WASHER AND DRYER IN THE UNIT ** LARGE PATIO ** LOTS OF NATURAL LIGHT **CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING AND TRANSPORTATION ** GREAT LOCATION ** GOOD CREDIT ONLY ** QUALIFYING INCOME ONLY **

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have any available units?
5809 ROYAL RIDGE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Springfield, VA.
What amenities does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have?
Some of 5809 ROYAL RIDGE DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5809 ROYAL RIDGE DRIVE currently offering any rent specials?
5809 ROYAL RIDGE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 5809 ROYAL RIDGE DRIVE pet-friendly?
No, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Springfield.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE offer parking?
No, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE does not offer parking.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have a pool?
No, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE does not have a pool.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have accessible units?
No, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE does not have accessible units.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE has units with dishwashers.
Does 5809 ROYAL RIDGE DRIVE have units with air conditioning?
No, 5809 ROYAL RIDGE DRIVE does not have units with air conditioning.
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