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Stone Ridge, VA
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24692 KINGS CANYON SQ
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

24692 KINGS CANYON SQ

24692 Kings Canyon Square · No Longer Available
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Location

24692 Kings Canyon Square, Stone Ridge, VA 20105
Stone Ridge North

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY~OWNERS WILL CONSIDER PETS ON CASE BY CASE BASIS~WONDERFUL TOWN HOME~3 FINISHED LEVELS W/3 BEDROOMS, 2 FULL + 2 HALF BATHS & 1 CAR GAR~TILE FOYER~POWDER ROOM~FAMILY ROOM W/GAS FIREPLACE & SLIDING GLASS DOOR TO BRICK PATIO & FENCED YARD~MAIN LEVEL INCL SPACIOUS LIVING ROOM W/DOOR TO DECK~KITCHEN W/SS APPLIANCES & ISLAND~BREAKFAST ROOM/AREA W/DOOR TO BALCONY~POWDER ROOM~UPPER LEVEL OWNER SUITE W/BATH & W.I. CLOSET, LAUNDRY ROOM & 2 ADDITIONAL BEDROOMS & FULL BATH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24692 KINGS CANYON SQ have any available units?
24692 KINGS CANYON SQ doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Stone Ridge, VA.
What amenities does 24692 KINGS CANYON SQ have?
Some of 24692 KINGS CANYON SQ's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24692 KINGS CANYON SQ currently offering any rent specials?
24692 KINGS CANYON SQ isn't currently offering any rent specials.
Is 24692 KINGS CANYON SQ pet-friendly?
Yes, 24692 KINGS CANYON SQ is pet friendly.
Does 24692 KINGS CANYON SQ offer parking?
No, 24692 KINGS CANYON SQ does not offer parking.
Does 24692 KINGS CANYON SQ have units with washers and dryers?
Yes, 24692 KINGS CANYON SQ offers units with in unit laundry.
Does 24692 KINGS CANYON SQ have a pool?
No, 24692 KINGS CANYON SQ does not have a pool.
Does 24692 KINGS CANYON SQ have accessible units?
No, 24692 KINGS CANYON SQ does not have accessible units.
Does 24692 KINGS CANYON SQ have units with dishwashers?
Yes, 24692 KINGS CANYON SQ has units with dishwashers.
Does 24692 KINGS CANYON SQ have units with air conditioning?
No, 24692 KINGS CANYON SQ does not have units with air conditioning.
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