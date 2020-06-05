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Oakton, VA
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9502 CANONBURY SQUARE
Last updated April 16 2019 at 6:05 AM

9502 CANONBURY SQUARE

9502 Canonbury Square · No Longer Available
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Location

9502 Canonbury Square, Oakton, VA 22031

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9502 CANONBURY SQUARE have any available units?
9502 CANONBURY SQUARE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 9502 CANONBURY SQUARE have?
Some of 9502 CANONBURY SQUARE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9502 CANONBURY SQUARE currently offering any rent specials?
9502 CANONBURY SQUARE is not currently offering any rent specials.
Is 9502 CANONBURY SQUARE pet-friendly?
No, 9502 CANONBURY SQUARE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 9502 CANONBURY SQUARE offer parking?
Yes, 9502 CANONBURY SQUARE offers parking.
Does 9502 CANONBURY SQUARE have units with washers and dryers?
Yes, 9502 CANONBURY SQUARE offers units with in unit laundry.
Does 9502 CANONBURY SQUARE have a pool?
No, 9502 CANONBURY SQUARE does not have a pool.
Does 9502 CANONBURY SQUARE have accessible units?
No, 9502 CANONBURY SQUARE does not have accessible units.
Does 9502 CANONBURY SQUARE have units with dishwashers?
Yes, 9502 CANONBURY SQUARE has units with dishwashers.
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