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Oakton, VA
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3034 WINTER PINE COURT
Last updated February 12 2020 at 9:25 AM

3034 WINTER PINE COURT

3034 Winter Pine Court · No Longer Available
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Location

3034 Winter Pine Court, Oakton, VA 22031

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
tennis court
LOCATION-LOCATION-LOCATION; OAKTON HIGH SCHOOL; SHOWS WELL; 3-LEVEL TH; 3/4 BEDROOMS; 3.5 BATHS; PLUS 2 WOOD BURNING FP's; HOME BACKS AND IS ADJACENT TO PARKLAND WITH GREENERY AND PRIVACY; SHORT WALK THRU PARK TRAILS TO VIENNA METRO STATION. BRIGHT AND LIGHT WITH MULTIPLE FULL WALK-OUTS TO BOTH A LARGE MAIN LEVEL DECK WITH TREED VIEWS AND ALSO TO A LOWER LEVEL PATIO WITH FULLY FENCED BACKYARD; LARGE EAT-IN KITCHEN WITH ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, ENJOY GAS COOKING, AMPLE CORIAN COUNTER AND CABINET SPACE; WOOD FLOORING ABOUNDS ON MAIN AND LOWER LEVELS; LARGE DINING ROOM WITH STEP-DOWN ADJACENT LIVING ROOM WITH FP LEADING TO THE LARGE DECK; QUIET REAR FACING MASTER BEDROOM SUITE w/BATH AND VERY LARGE TH WALK-IN CLOSET; ADDITIONAL UPPER BEDROOMS ARE GOOD SIZE AND ADJACENT TO HALL BATH WITH TUB; LOWER LEVEL LIGHT AND BRIGHT REC/FAMILY ROOM w/WOOD FLOORING, AN ADDITIONAL FP AND FULL WALK-OUT; ALSO ON THE LOWER LEVEL IS AN ADDITIONAL 4TH BEDROOM OR DEN WITH ADJACENT NEWLY RENOVATED FULL BATH; ECONOMICAL AND EFFICIENT NGAS FOR H/W/C; WASHER/DRYER; COMMUNITY POOL/TENNIS/TOT; ADJACENT TRAILS IN PARKLAND; WELCOME HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3034 WINTER PINE COURT have any available units?
3034 WINTER PINE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 3034 WINTER PINE COURT have?
Some of 3034 WINTER PINE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3034 WINTER PINE COURT currently offering any rent specials?
3034 WINTER PINE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3034 WINTER PINE COURT pet-friendly?
No, 3034 WINTER PINE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 3034 WINTER PINE COURT offer parking?
No, 3034 WINTER PINE COURT does not offer parking.
Does 3034 WINTER PINE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3034 WINTER PINE COURT offers units with in unit laundry.
Does 3034 WINTER PINE COURT have a pool?
Yes, 3034 WINTER PINE COURT has a pool.
Does 3034 WINTER PINE COURT have accessible units?
No, 3034 WINTER PINE COURT does not have accessible units.
Does 3034 WINTER PINE COURT have units with dishwashers?
Yes, 3034 WINTER PINE COURT has units with dishwashers.
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