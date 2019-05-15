All apartments in Neabsco
Find more places like 3010 FRANKFURT COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Neabsco, VA
/
3010 FRANKFURT COURT
Last updated May 15 2019 at 10:13 AM

3010 FRANKFURT COURT

3010 Frankfurt Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Neabsco
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Accessible Apartments
See all
Apartments with Gym
See all

Location

3010 Frankfurt Court, Neabsco, VA 22191

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL 3 BEDROOM, 4 BATH TOWNHOUSE WITH 2 FIREPLCES AND A GARAGE! HUGE KITCHEN WITH ISLAND, GRANITE COUNTERS, PANTRY, ADJACENT FAMILY AREA WITH FIREPLACE AND SLIDERS TO DECK. MASTER BEDROOM HAS XL WALK-IN CLOSET, LARGE BATH WITH JETTED TUB AND SEPARATE SHOWER. LOWER LEVEL FAMILY ROOM WITH FIREPLACE AND SLIDERS TO FENCED YARD. WELL MAINTAINED AND READY TO MOVE IN! LOCATED IN MARKHAMS GRANT JUST MINUTES FROM STONEBRIDGE TOWN CENTER, POTOMAC MILLS, VRE, NORTHERN VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE AND SENTRA HOSPITAL AND 95. DON'T MISS THIS OPPORTUNITY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3010 FRANKFURT COURT have any available units?
3010 FRANKFURT COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Neabsco, VA.
What amenities does 3010 FRANKFURT COURT have?
Some of 3010 FRANKFURT COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3010 FRANKFURT COURT currently offering any rent specials?
3010 FRANKFURT COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3010 FRANKFURT COURT pet-friendly?
No, 3010 FRANKFURT COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Neabsco.
Does 3010 FRANKFURT COURT offer parking?
Yes, 3010 FRANKFURT COURT offers parking.
Does 3010 FRANKFURT COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3010 FRANKFURT COURT offers units with in unit laundry.
Does 3010 FRANKFURT COURT have a pool?
No, 3010 FRANKFURT COURT does not have a pool.
Does 3010 FRANKFURT COURT have accessible units?
No, 3010 FRANKFURT COURT does not have accessible units.
Does 3010 FRANKFURT COURT have units with dishwashers?
Yes, 3010 FRANKFURT COURT has units with dishwashers.
Does 3010 FRANKFURT COURT have units with air conditioning?
No, 3010 FRANKFURT COURT does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
How Much Should I Spend on Rent?
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Neabsco 1 BedroomsNeabsco 2 Bedrooms
Neabsco 3 BedroomsNeabsco Accessible Apartments
Neabsco Apartments with Gym

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MD
Manassas, VACentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MDAshburn, VAWheaton, MDFredericksburg, VA
Herndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VAFalls Church, VADranesville, VALowes Island, VA

Nearby Neighborhoods

Rippon Landing

Apartments Near Colleges

University of Mary WashingtonMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia