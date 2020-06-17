16410 STEERAGE CIRCLE

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THE SUNNY IMMACULATE END UNIT HAS 4BR & 3.5BA.UPGRADES THROUGHOUT INCL MOLDING AND LIGHTING PCKGS, HUGE MASTER BEDROOM W/CATHEDRAL CEILING & WALK IN CLOSET. MASTER BATH W/SEPARATE SHOWER/SOAKING TUB. AMAZING GOURMET KITCHEN W/HARDWOOD FLOORS/CHERRY CABS, LARGE REC ROOM W/GAS FIREPLACE-4TH BR ON 1ST FLOOR. 2 CAR DETACHED GARAGE. CLOSE TO FT. BELVOIR, QUANTICO, I95 & VRE. GOOD CREDIT Req. & NO PETS. $100 repair deductible, Avail 7/1/2020. Owner does not participate in the housing program.