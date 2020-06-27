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McNair, VA
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13138 KIDWELL FIELD ROAD
Last updated August 5 2019 at 12:01 PM

13138 KIDWELL FIELD ROAD

13138 Kidwell Field Road · No Longer Available
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Location

13138 Kidwell Field Road, McNair, VA 20171

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
**FOR RENT IN SOUGHT AFTER MCNAIR FARMS ** STANDOUT 2-MASTER-SUITE AND 1 GARAGE TOWNHOUSE WITH HUGE FRONT BAY WINDOW. HARDWOOD FLOOR MAIN LEVEL; COUNTRY KITCHEN FEATURES STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, QUALITY CABINETRY, PANTRY, AS WELL AS FRENCH DOOR TO DECK. LARGE MASTER BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSETS; ONE OF THE MASTER BATHS HAS OVERSIZED SOAKING TUB. FINISHED BASEMENT HAS LARGE RECRECATION ROOM & WALK OUT TO PATIO. FRESH NEW PAINT THROUGHOUT, MOVE-IN CONDITION. IN HEART OF HERNDON/DULLES TECH CORRIDOR. CLOSE TO SHOPPING, DINING, BUSINESSES, IAD. TOP SCHOOLS: MCNAIR ELEMEN, CARSON MIDDLE, WESTFIELD HIGH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have any available units?
13138 KIDWELL FIELD ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McNair, VA.
What amenities does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have?
Some of 13138 KIDWELL FIELD ROAD's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13138 KIDWELL FIELD ROAD currently offering any rent specials?
13138 KIDWELL FIELD ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 13138 KIDWELL FIELD ROAD pet-friendly?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McNair.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD offer parking?
Yes, 13138 KIDWELL FIELD ROAD offers parking.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have units with washers and dryers?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have a pool?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD does not have a pool.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have accessible units?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD does not have accessible units.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have units with dishwashers?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD does not have units with dishwashers.
Does 13138 KIDWELL FIELD ROAD have units with air conditioning?
No, 13138 KIDWELL FIELD ROAD does not have units with air conditioning.
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