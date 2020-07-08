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Lake Ridge, VA
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2036 STARGRASS COURT
Last updated May 4 2020 at 11:44 PM

2036 STARGRASS COURT

2036 Stargrass Court · No Longer Available
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Location

2036 Stargrass Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2036 STARGRASS COURT have any available units?
2036 STARGRASS COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 2036 STARGRASS COURT have?
Some of 2036 STARGRASS COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2036 STARGRASS COURT currently offering any rent specials?
2036 STARGRASS COURT is not currently offering any rent specials.
Is 2036 STARGRASS COURT pet-friendly?
Yes, 2036 STARGRASS COURT is pet friendly.
Does 2036 STARGRASS COURT offer parking?
No, 2036 STARGRASS COURT does not offer parking.
Does 2036 STARGRASS COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2036 STARGRASS COURT offers units with in unit laundry.
Does 2036 STARGRASS COURT have a pool?
No, 2036 STARGRASS COURT does not have a pool.
Does 2036 STARGRASS COURT have accessible units?
No, 2036 STARGRASS COURT does not have accessible units.
Does 2036 STARGRASS COURT have units with dishwashers?
Yes, 2036 STARGRASS COURT has units with dishwashers.
Does 2036 STARGRASS COURT have units with air conditioning?
No, 2036 STARGRASS COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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