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Lake Barcroft, VA
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3035 HAZELTON ST
Last updated July 12 2020 at 11:39 AM

3035 HAZELTON ST

3035 Hazelton Street · (866) 677-6937
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Location

3035 Hazelton Street, Lake Barcroft, VA 22044
Lake Barcroft

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,300

4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3035 HAZELTON ST have any available units?
3035 HAZELTON ST has a unit available for $3,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3035 HAZELTON ST have?
Some of 3035 HAZELTON ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3035 HAZELTON ST currently offering any rent specials?
3035 HAZELTON ST is not currently offering any rent specials.
Is 3035 HAZELTON ST pet-friendly?
No, 3035 HAZELTON ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Barcroft.
Does 3035 HAZELTON ST offer parking?
Yes, 3035 HAZELTON ST offers parking.
Does 3035 HAZELTON ST have units with washers and dryers?
Yes, 3035 HAZELTON ST offers units with in unit laundry.
Does 3035 HAZELTON ST have a pool?
No, 3035 HAZELTON ST does not have a pool.
Does 3035 HAZELTON ST have accessible units?
No, 3035 HAZELTON ST does not have accessible units.
Does 3035 HAZELTON ST have units with dishwashers?
Yes, 3035 HAZELTON ST has units with dishwashers.
Does 3035 HAZELTON ST have units with air conditioning?
No, 3035 HAZELTON ST does not have units with air conditioning.
Interested in 3035 HAZELTON ST?
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