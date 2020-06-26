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Kingstowne, VA
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7414 GILLINGHAM ROW
Last updated August 20 2019 at 10:15 AM

7414 GILLINGHAM ROW

7414 Gillingham Row · No Longer Available
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Location

7414 Gillingham Row, Kingstowne, VA 22315

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
7414 GILLINGHAM ROW Available 09/01/19 KINGSTOWNE STUNNER - IMMACULATE END UNIT ON QUIET STREET. UPDATED KITCHEN WITH GRANITE TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. BRAZILIAN HARDWOODS ON MAIN LEVEL & UPPER LEVEL. TREK DECKS, FENCED IN BACKYARD. SPACIOUS 2 MASTERS WITH PRIVATE BATHROOMS, SUNNY LOFT BIG ENOUGH FOR OFFICE OR GUEST BATH WITH WALK IN CLOSET. RECREATION ROOM WITH 3 WAY GAS FIREPLACE. WALK OUT TO DECK FROM FAMILY ROOM AND ALSO A DECK FROM THE REC ROOM. LESS THAN 3 MILES TO SPRINGFIELD METRO, FT. BELVIOR. 5 LARGE SHOPPING CENTERS WITHIN THE VICINITY. HOT TUB DOES NOT STAY.

(RLNE2813957)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7414 GILLINGHAM ROW have any available units?
7414 GILLINGHAM ROW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
What amenities does 7414 GILLINGHAM ROW have?
Some of 7414 GILLINGHAM ROW's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7414 GILLINGHAM ROW currently offering any rent specials?
7414 GILLINGHAM ROW is not currently offering any rent specials.
Is 7414 GILLINGHAM ROW pet-friendly?
Yes, 7414 GILLINGHAM ROW is pet friendly.
Does 7414 GILLINGHAM ROW offer parking?
Yes, 7414 GILLINGHAM ROW offers parking.
Does 7414 GILLINGHAM ROW have units with washers and dryers?
No, 7414 GILLINGHAM ROW does not offer units with in unit laundry.
Does 7414 GILLINGHAM ROW have a pool?
No, 7414 GILLINGHAM ROW does not have a pool.
Does 7414 GILLINGHAM ROW have accessible units?
No, 7414 GILLINGHAM ROW does not have accessible units.
Does 7414 GILLINGHAM ROW have units with dishwashers?
No, 7414 GILLINGHAM ROW does not have units with dishwashers.
Does 7414 GILLINGHAM ROW have units with air conditioning?
No, 7414 GILLINGHAM ROW does not have units with air conditioning.
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