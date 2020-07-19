All apartments in Kingstowne
Find more places like 7015 CHESLEY SEARCH WAY.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Kingstowne, VA
/
7015 CHESLEY SEARCH WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7015 CHESLEY SEARCH WAY

7015 Chesley Search Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Kingstowne
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all

Location

7015 Chesley Search Way, Kingstowne, VA 22315

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
WOW - LOOKS BRAND NEW * OPEN FLOOR PLAN * PRISTINE 3 LEVEL END TOWNHOUSE * LIGHT, BRIGHT & SPACIOUS * 4 BR * 3.5 BA * 2 PARKING SPACES (301 AND 302) * CUL-DE-SAC * FINISHED WALK OUT BASEMENT WITH FULL BATH & LEGAL 4TH BEDROOM * TWO LEVEL DECK WITH STAIRS & PRIVATE FENCED PATIO * UPGRADED KITCHEN * 42" CABINETS * GRANITE COUNTER TOPS * NEWER APPLIANCES * MASTER SUITE WITH HUGE TUB & SEPARATE SHOWER * LOTS OF CLOSETS AND STORAGE * BRAND NEW CARPETING THROUGHOUT * LOTS OF WINDOWS MEANS LOTS OF SUNSHINE * FRESHLY PAINTED (NEUTRAL) * FAMILY ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE AND ENTRANCE TO UPPER DECK * FULL SIZE WASHER & DRYER * KINGSTOWNE AMENITIES * LESS THAN 3 MILES TO TWO METROS * CLOSE TO DC, PENTAGON, SHOPPING, RESTAURANTS * THIS END UNIT TOWNHOUSE SPARKLES * OWNER WILL CONSIDER 2,3,4 OR 5 YEAR LEASE WITH QUALIFIED TENANT(S). JUST LISTED!!! YOUR CLIENTS WILL FALL IN LOVE WITH THIS VERY SPACIOUS "GEM". THANKS FOR VISITING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have any available units?
7015 CHESLEY SEARCH WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
What amenities does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have?
Some of 7015 CHESLEY SEARCH WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7015 CHESLEY SEARCH WAY currently offering any rent specials?
7015 CHESLEY SEARCH WAY is not currently offering any rent specials.
Is 7015 CHESLEY SEARCH WAY pet-friendly?
No, 7015 CHESLEY SEARCH WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY offer parking?
Yes, 7015 CHESLEY SEARCH WAY offers parking.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have units with washers and dryers?
Yes, 7015 CHESLEY SEARCH WAY offers units with in unit laundry.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have a pool?
No, 7015 CHESLEY SEARCH WAY does not have a pool.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have accessible units?
No, 7015 CHESLEY SEARCH WAY does not have accessible units.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have units with dishwashers?
Yes, 7015 CHESLEY SEARCH WAY has units with dishwashers.
Does 7015 CHESLEY SEARCH WAY have units with air conditioning?
No, 7015 CHESLEY SEARCH WAY does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
How to Get Your Security Deposit Refunded
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
11 Questions to Ask Potential Roommates
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Elms Kingstowne
6008 Rock Cliff Ln
Kingstowne, VA 22315

Similar Pages

Kingstowne 1 BedroomsKingstowne 2 Bedrooms
Kingstowne Dog Friendly ApartmentsKingstowne Pet Friendly Places
Kingstowne Studio ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MD
Wheaton, MDHerndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VACollege Park, MDFalls Church, VAFort Belvoir, VARiverdale Park, MDGlenmont, MDSilver Hill, MDDistrict Heights, MDDunn Loring, VA
Capitol Heights, MDWoodburn, VALaurel Hill, VACheverly, MDDumfries, VAPeppermill Village, MDSeat Pleasant, MDNational Harbor, MDBrentwood, MDSeven Corners, VATakoma Park, MDBurke, VA

Apartments Near Colleges

Washington Adventist UniversityUniversity of Maryland-University College
University of Maryland-College ParkMarymount University
American University