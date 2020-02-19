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Franklin Farm, VA
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3020 MCMASTER COURT
Last updated February 19 2020 at 3:40 AM

3020 MCMASTER COURT

3020 Mcmaster Court · No Longer Available
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Location

3020 Mcmaster Court, Franklin Farm, VA 20171

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
FULLY RENOVATED BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN HERNDON- NEW EXTERIOR & INTERIOR PAINT, NEW CARPET UPSTAIRS, NEW HARDWOODS ON MAIN FLOOR, NEW HVAC SYSTEM, NEWER ROOF, NEWER WINDOWS.GOURMET KITCHEN ~NEW GRANITE COUNTERS, NEW STAINLESS STEEL MICROWAVE, REFRIGERATOR, GAS STOVE, DISHWASHER, GRANITE ISLAND, NEW 42 INCH CABINETS, NEW SINK & FAUCETSMAIN FLOOR HAS 1/2 BATH WITH NEW GRANITE COUNTER TOPS AND FIXTURES, PANTRY & LAUNDRY ROOM WITH WASHER & DRYER;UPSTAIRS, THREE BEDROOMS (MASTER HAS WALK IN CLOSET) WITH NEW CEILING FANS, FULL BATH WITH NEW GRANITE COUNTER TOPS AND FIXTURES.FULLY FENCED BACK YARD WITHGATE & SHED, TWO RESERVED PARKING SPOTS!HOA INCLUDES: COMMON AREA MAINTENANCE, TRASH, SNOW REMOVAL.HOA AMENITIES: BASKETBALL COURTS, COMMON GROUNDS, TOT LOTS/PLAYGROUNDCONVENIENT TRAFFIC: EXPRESS WAY: 267, 28 & 50, 286

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3020 MCMASTER COURT have any available units?
3020 MCMASTER COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Franklin Farm, VA.
What amenities does 3020 MCMASTER COURT have?
Some of 3020 MCMASTER COURT's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3020 MCMASTER COURT currently offering any rent specials?
3020 MCMASTER COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3020 MCMASTER COURT pet-friendly?
No, 3020 MCMASTER COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Franklin Farm.
Does 3020 MCMASTER COURT offer parking?
Yes, 3020 MCMASTER COURT offers parking.
Does 3020 MCMASTER COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3020 MCMASTER COURT offers units with in unit laundry.
Does 3020 MCMASTER COURT have a pool?
No, 3020 MCMASTER COURT does not have a pool.
Does 3020 MCMASTER COURT have accessible units?
No, 3020 MCMASTER COURT does not have accessible units.
Does 3020 MCMASTER COURT have units with dishwashers?
Yes, 3020 MCMASTER COURT has units with dishwashers.
Does 3020 MCMASTER COURT have units with air conditioning?
Yes, 3020 MCMASTER COURT has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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