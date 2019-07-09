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Floris, VA
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2616 IRON FORGE ROAD
Last updated July 9 2019 at 2:02 AM

2616 IRON FORGE ROAD

2616 Iron Forge Road · No Longer Available
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Location

2616 Iron Forge Road, Floris, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
accessible
game room
parking
garage
THIS GORGEOUS MOVE IN READY HOME SITS IN A QUIET NEIGHBORHOOD AROUND THE CORNER FROM FRYING PAN FARM PARK AND THE KIDWELL FARM. THIS HOME HAS 4 BEDROOMS UPSTAIRS, 3 AND 1/2 BATHS, LARGE EAT IN KITCHEN, GAME ROOM, FAMILY ROOM WITH A LARGE FIREPLACE AND A DECK JUST OUTSIDE, THE REAR YARD IS FENCED IN AND THE GARAGE EASILY ACCOMMODATES TWO FULL SIZE CARS. THE FURNITURE IN THE LOWER LEVEL GAME ROOM CAN STAY ALONG WITH ALL WINDOW TREATMENTS. THE LEASE IS AVAILABLE UP TO 36 MONTHS. BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS ON THE MAIN LEVEL AND SECOND FLOOR LANDING AND STAIRCASE, STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING A FIVE BURNER GAS RANGE. UPSTAIRS CARPETS WILL BE REPLACED WITH NEW AND THE LOWER LEVEL CARPETS WILL BE CLEANED. ARRANGE A TOUR TO SEE THIS WONDERFUL HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2616 IRON FORGE ROAD have any available units?
2616 IRON FORGE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Floris, VA.
What amenities does 2616 IRON FORGE ROAD have?
Some of 2616 IRON FORGE ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2616 IRON FORGE ROAD currently offering any rent specials?
2616 IRON FORGE ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 2616 IRON FORGE ROAD pet-friendly?
No, 2616 IRON FORGE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Floris.
Does 2616 IRON FORGE ROAD offer parking?
Yes, 2616 IRON FORGE ROAD offers parking.
Does 2616 IRON FORGE ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 2616 IRON FORGE ROAD offers units with in unit laundry.
Does 2616 IRON FORGE ROAD have a pool?
No, 2616 IRON FORGE ROAD does not have a pool.
Does 2616 IRON FORGE ROAD have accessible units?
Yes, 2616 IRON FORGE ROAD has accessible units.
Does 2616 IRON FORGE ROAD have units with dishwashers?
Yes, 2616 IRON FORGE ROAD has units with dishwashers.
Does 2616 IRON FORGE ROAD have units with air conditioning?
No, 2616 IRON FORGE ROAD does not have units with air conditioning.
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