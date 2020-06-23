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Fair Oaks, VA
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3914 PENDERVIEW DRIVE
Last updated February 22 2020 at 4:07 AM

3914 PENDERVIEW DRIVE

3914 Penderview Drive · No Longer Available
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Location

3914 Penderview Drive, Fair Oaks, VA 22033

Amenities

in unit laundry
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
VERY CLEAN ONE BEDROOM, ONE BATH CONDO ON THIRD FLOOR*FRESH PAINT THROUGHOUT AND NEW NEUTRAL BEDROOM CARPETS*WALK INTO THE BRIGHT LIVING ROOM/DINING ROOM AREA WITH VAULTED CEILING*COZY WOOD BURNING LIVING ROOM FIREPLACE*THE SPOTLESS KITCHEN CONTAINS A REFRIGERATOR WITH ICE MAKER, ELECTRIC RANGE AND MICROWAVE, AND DISHWASHER*VERY LITTLE MAINTENANCE REQUIRED TO MAINTAIN THIS HOME*OWNER WILL CONSIDER ONE (1) CAT WITH DEPOSIT*NO SMOKING, NO DOGS, & MAX 2 ADULTS*$50 PER ADULT APPLICATION FEE & SECURITY DEPOSIT WITH APPLICATION MADE PAYABLE TO: NOVA LEASING & MANAGEMENT, LLC.***PARK IN SPACE #83**DO "NOT" TEXT IF INTERESTED IN THE PROPERTY!!iF YOUR ARE INTERESTED - "CALL" THE LISTING AGENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have any available units?
3914 PENDERVIEW DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 3914 PENDERVIEW DRIVE have?
Some of 3914 PENDERVIEW DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3914 PENDERVIEW DRIVE currently offering any rent specials?
3914 PENDERVIEW DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 3914 PENDERVIEW DRIVE pet-friendly?
No, 3914 PENDERVIEW DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE offer parking?
No, 3914 PENDERVIEW DRIVE does not offer parking.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 3914 PENDERVIEW DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have a pool?
No, 3914 PENDERVIEW DRIVE does not have a pool.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have accessible units?
No, 3914 PENDERVIEW DRIVE does not have accessible units.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3914 PENDERVIEW DRIVE has units with dishwashers.
Does 3914 PENDERVIEW DRIVE have units with air conditioning?
No, 3914 PENDERVIEW DRIVE does not have units with air conditioning.
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