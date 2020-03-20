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Cascades, VA
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21210 MCFADDEN SQUARE
Last updated March 20 2020 at 1:48 AM

21210 MCFADDEN SQUARE

21210 Mcfadden Square · No Longer Available
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Location

21210 Mcfadden Square, Cascades, VA 20165
Potomac Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
***SPACIOUS 4TH FLOOR CONDO WITH LOFT***VAULTED CEILING WITH SKYLIGHT!***WOOD LAMINATE FLOORING IN THE KITCHEN, DINING AND LIVING ROOMS*THE KITCHEN HAS TONS OF STORAGE WITH THE CHERRY CABINETS, GAS RANGE, BUILT IN MICROHOOD, REFRIGERATOR WITH ICE MAKER AND CORIAN COUNTER TOPS*FULL SIZE UPDATED WASHER AND DRYER*MASTER BEDROOM HAS WALK IN CLOSET*LIVING ROOM HAS VAULTED CEILING WITH A SKY LIGHT AND ACCESS TO BALCONY*LARGE BATHROOM WITH CERAMIC TILE AND LARGE VANITY WITH PULL OUT DRAWERS*UPDATED LIGHTING*GREAT COMMUTER LOCATION ADJACENT TO 7W/28/267***GROCERY, RESTAURANTS, LIBRARY, COSTCO, OFFICES, MAJOR SHOPPING & COLLEGE MINUTES AWAY***ALL IN THE CENTER OF STERLING/POTOMAC LAKES BUT TUCKED AWAY***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21210 MCFADDEN SQUARE have any available units?
21210 MCFADDEN SQUARE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cascades, VA.
What amenities does 21210 MCFADDEN SQUARE have?
Some of 21210 MCFADDEN SQUARE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21210 MCFADDEN SQUARE currently offering any rent specials?
21210 MCFADDEN SQUARE is not currently offering any rent specials.
Is 21210 MCFADDEN SQUARE pet-friendly?
No, 21210 MCFADDEN SQUARE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cascades.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE offer parking?
No, 21210 MCFADDEN SQUARE does not offer parking.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE have units with washers and dryers?
Yes, 21210 MCFADDEN SQUARE offers units with in unit laundry.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE have a pool?
No, 21210 MCFADDEN SQUARE does not have a pool.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE have accessible units?
No, 21210 MCFADDEN SQUARE does not have accessible units.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE have units with dishwashers?
Yes, 21210 MCFADDEN SQUARE has units with dishwashers.
Does 21210 MCFADDEN SQUARE have units with air conditioning?
No, 21210 MCFADDEN SQUARE does not have units with air conditioning.
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