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Burke Centre, VA
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5842 WOOD POPPY CT
Last updated March 5 2020 at 10:17 AM

5842 WOOD POPPY CT

5842 Wood Poppy Court · No Longer Available
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Location

5842 Wood Poppy Court, Burke Centre, VA 22015

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
media room
RENOVATED TH IN BURKE CENTRE HAS NEW CARPET, FLOORING, PAINT, AND ROOF. UPGRADED KITCHEN W/MAPLE CABINETS, SILESTONE COUNTERTOPS, TOP OF THE LINE STAINLESS APPLIANCES, CERAMIC TILE FLOOR FINISHED BASEMENT W MEDIA ROOM/ OFFICE/STUDY AND FULL BATH. HARDWOODS ON MAIN LEVEL. DINING ROOM WALKS OUT TO FULLY FENCED BACKYARD AND DECK. UPPER LEVEL HAS 2 FULL BATHS ALL BATHS COMPLETELY REMODELED. CLOSE TO VRE AND BURKE CENTRE SHOPS & RESTAURANTS AMAZING LOCATION IS CLOSE TO COMMUNITY POOLS PETS CASE BY CASE ALL APPLICATIONS ARE TO BE SUBMITTED ONLINE AT www.longandfoster.com/rentals/5842-Wood-Poppy-Court-Burke-VA-22015-289173386 THIS TOWNHOUSE IS PROFESSIONALLY MANAGED BY LONG & FOSTER PROPERTY MANAGEMENT. APPLICATION FEE IS $55 PER PERSON OVER THE AGE OF 18.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5842 WOOD POPPY CT have any available units?
5842 WOOD POPPY CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burke Centre, VA.
What amenities does 5842 WOOD POPPY CT have?
Some of 5842 WOOD POPPY CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5842 WOOD POPPY CT currently offering any rent specials?
5842 WOOD POPPY CT is not currently offering any rent specials.
Is 5842 WOOD POPPY CT pet-friendly?
Yes, 5842 WOOD POPPY CT is pet friendly.
Does 5842 WOOD POPPY CT offer parking?
Yes, 5842 WOOD POPPY CT offers parking.
Does 5842 WOOD POPPY CT have units with washers and dryers?
Yes, 5842 WOOD POPPY CT offers units with in unit laundry.
Does 5842 WOOD POPPY CT have a pool?
Yes, 5842 WOOD POPPY CT has a pool.
Does 5842 WOOD POPPY CT have accessible units?
No, 5842 WOOD POPPY CT does not have accessible units.
Does 5842 WOOD POPPY CT have units with dishwashers?
Yes, 5842 WOOD POPPY CT has units with dishwashers.
Does 5842 WOOD POPPY CT have units with air conditioning?
No, 5842 WOOD POPPY CT does not have units with air conditioning.
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