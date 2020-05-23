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Burke Centre, VA
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12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE
Last updated April 13 2020 at 10:28 PM

12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE

12249 Wye Oak Commons Circle · (703) 323-5826
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Location

12249 Wye Oak Commons Circle, Burke Centre, VA 22015

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 83 · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

3 Bed · 4 Bath · 2312 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have any available units?
12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have?
Some of 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE currently offering any rent specials?
12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE isn't currently offering any rent specials.
Is 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE pet-friendly?
Yes, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE is pet friendly.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE offer parking?
Yes, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE does offer parking.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have a pool?
No, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE does not have a pool.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have accessible units?
No, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE does not have accessible units.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE has units with dishwashers.
Does 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE have units with air conditioning?
No, 12249 WYE OAK COMMONS CIRCLE does not have units with air conditioning.
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