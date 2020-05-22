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7806 Ridgewood Drive
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7806 Ridgewood Drive

7806 Ridgewood Drive · No Longer Available
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Location

7806 Ridgewood Drive, Annandale, VA 22003

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
- First time Offered for Lease!
FRESH PAINT- GREAT LOCATION, INSIDE THE BELTWAY, BIG LOT, 1/2 ACRE, CUSTOM STORAGE THROUGHOUT. 2 MASTER CLOSETRS AND WALL UNITS AS WELL AS CUSTOM PANTY AND LOTS OF STORAGE SPACE FINISHED WALK OUT BASEMENT, MAIN LVL HARDWOOD FLOORS, LL ALL CERAMIC TILE, 18 X 20 DECK, LOTS OF QUALITY UPDATES & UPGRADES INCL. ALL NEWER WINDOWS, NEWER PPLIANCES, NEWER RNACE, NEWER WATER HTR, FRESH PAINT, CUSTOM BLINDS. TRUE MOVE IN CONDITION. FANTASTIC VALUE FOR THE PRICE! A MUST SEE! AND A SHED! PROFESSIONALLY MANAGED PROPERTY BY PEARSON SMITH PROPERTY MANAGEMENT.

(RLNE4720727)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7806 Ridgewood Drive have any available units?
7806 Ridgewood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Annandale, VA.
Is 7806 Ridgewood Drive currently offering any rent specials?
7806 Ridgewood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7806 Ridgewood Drive pet-friendly?
No, 7806 Ridgewood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Annandale.
Does 7806 Ridgewood Drive offer parking?
No, 7806 Ridgewood Drive does not offer parking.
Does 7806 Ridgewood Drive have units with washers and dryers?
No, 7806 Ridgewood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7806 Ridgewood Drive have a pool?
No, 7806 Ridgewood Drive does not have a pool.
Does 7806 Ridgewood Drive have accessible units?
No, 7806 Ridgewood Drive does not have accessible units.
Does 7806 Ridgewood Drive have units with dishwashers?
No, 7806 Ridgewood Drive does not have units with dishwashers.
Does 7806 Ridgewood Drive have units with air conditioning?
No, 7806 Ridgewood Drive does not have units with air conditioning.
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