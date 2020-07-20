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Schertz, TX
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3441 Whisper Bluff
Last updated July 12 2019 at 11:20 AM

3441 Whisper Bluff

3441 Whisper Bluff · No Longer Available
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Location

3441 Whisper Bluff, Schertz, TX 78108

Amenities

pet friendly
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE 3 BR IN DESIRED SCHERTZ LOCATED NEAR RANDOLPH AFB, SHOPPING, AND STEELE HIGH SCHOOL*FRESH INTERIOR PAINT & FLOORING***MASTER BEDROOM SEPARATE*WALK-IN CLOSET - NICE 3 BR IN DESIRED SCHERTZ LOCATED NEAR RANDOLPH AFB, SHOPPING, AND STEELE HIGH SCHOOL*FRESH INTERIOR PAINT & FLOORING***MASTER BEDROOM SEPARATE*WALK-IN CLOSET*$55 APP FEE NON REFUNDABLE, FIRST MONTHS RENT, DEPOSIT, AND PET DEPOSIT(S) MUST BE IN CERT. FUNDS I.E. MONEY ORDER OR CASHIERS CHECK*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE3394873)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3441 Whisper Bluff have any available units?
3441 Whisper Bluff doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Schertz, TX.
Is 3441 Whisper Bluff currently offering any rent specials?
3441 Whisper Bluff is not currently offering any rent specials.
Is 3441 Whisper Bluff pet-friendly?
Yes, 3441 Whisper Bluff is pet friendly.
Does 3441 Whisper Bluff offer parking?
No, 3441 Whisper Bluff does not offer parking.
Does 3441 Whisper Bluff have units with washers and dryers?
No, 3441 Whisper Bluff does not offer units with in unit laundry.
Does 3441 Whisper Bluff have a pool?
No, 3441 Whisper Bluff does not have a pool.
Does 3441 Whisper Bluff have accessible units?
No, 3441 Whisper Bluff does not have accessible units.
Does 3441 Whisper Bluff have units with dishwashers?
No, 3441 Whisper Bluff does not have units with dishwashers.
Does 3441 Whisper Bluff have units with air conditioning?
No, 3441 Whisper Bluff does not have units with air conditioning.
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