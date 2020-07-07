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Saginaw, TX
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1143 Frisco Drive
Last updated March 20 2020 at 8:04 PM

1143 Frisco Drive

1143 Frisco Drive · No Longer Available
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Location

1143 Frisco Drive, Saginaw, TX 76131

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1143 Frisco Drive have any available units?
1143 Frisco Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Saginaw, TX.
What amenities does 1143 Frisco Drive have?
Some of 1143 Frisco Drive's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1143 Frisco Drive currently offering any rent specials?
1143 Frisco Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1143 Frisco Drive pet-friendly?
No, 1143 Frisco Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Saginaw.
Does 1143 Frisco Drive offer parking?
No, 1143 Frisco Drive does not offer parking.
Does 1143 Frisco Drive have units with washers and dryers?
No, 1143 Frisco Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1143 Frisco Drive have a pool?
Yes, 1143 Frisco Drive has a pool.
Does 1143 Frisco Drive have accessible units?
No, 1143 Frisco Drive does not have accessible units.
Does 1143 Frisco Drive have units with dishwashers?
Yes, 1143 Frisco Drive has units with dishwashers.
Does 1143 Frisco Drive have units with air conditioning?
No, 1143 Frisco Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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