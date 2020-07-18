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6406 Hall Of Fame Blvd
Last updated July 15 2020 at 7:30 AM

6406 Hall Of Fame Blvd

6406 Hall of Fame Boulevard · No Longer Available
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Location

6406 Hall of Fame Boulevard, Midland, TX 79706

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
microwave
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
FABULOUS 3 BED/2 BATH HOME! BONUS ROOM CAN BE USED AS OFFICE/STUDY! GOURMET KITCHEN WITH BLACK GRANITE COUNTERTOPS! APPLIANCES INCLUDE: ELECTRIC STOVE, MICROWAVE AND DISHWASHER! CARPET THROUGHOUT HOME W/TILE IN KITCHEN AND BATHROOMS! MASTER BATH HAS SEPARATE TUB AND WALK-IN SHOWER W/DUAL SINKS! COVERED PATIO IN BACKYARD! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! NO PETS PERMITTED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6406 Hall Of Fame Blvd have any available units?
6406 Hall Of Fame Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Midland, TX.
What amenities does 6406 Hall Of Fame Blvd have?
Some of 6406 Hall Of Fame Blvd's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6406 Hall Of Fame Blvd currently offering any rent specials?
6406 Hall Of Fame Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 6406 Hall Of Fame Blvd pet-friendly?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Midland.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd offer parking?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd does not offer parking.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd have units with washers and dryers?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd have a pool?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd does not have a pool.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd have accessible units?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd does not have accessible units.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd have units with dishwashers?
Yes, 6406 Hall Of Fame Blvd has units with dishwashers.
Does 6406 Hall Of Fame Blvd have units with air conditioning?
No, 6406 Hall Of Fame Blvd does not have units with air conditioning.
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