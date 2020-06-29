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9909 Carter Drive
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9909 Carter Drive

9909 Carter Drive · No Longer Available
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Location

9909 Carter Drive, McKinney, TX 75070
Westridge

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9909 Carter Drive have any available units?
9909 Carter Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 9909 Carter Drive have?
Some of 9909 Carter Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9909 Carter Drive currently offering any rent specials?
9909 Carter Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9909 Carter Drive pet-friendly?
No, 9909 Carter Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 9909 Carter Drive offer parking?
Yes, 9909 Carter Drive offers parking.
Does 9909 Carter Drive have units with washers and dryers?
No, 9909 Carter Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9909 Carter Drive have a pool?
Yes, 9909 Carter Drive has a pool.
Does 9909 Carter Drive have accessible units?
No, 9909 Carter Drive does not have accessible units.
Does 9909 Carter Drive have units with dishwashers?
Yes, 9909 Carter Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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