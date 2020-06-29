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4808 Palm Springs Drive
Last updated June 4 2020 at 2:01 AM

4808 Palm Springs Drive

4808 Palm Springs Drive · No Longer Available
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Location

4808 Palm Springs Drive, McKinney, TX 75070

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4808 Palm Springs Drive have any available units?
4808 Palm Springs Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 4808 Palm Springs Drive have?
Some of 4808 Palm Springs Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4808 Palm Springs Drive currently offering any rent specials?
4808 Palm Springs Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4808 Palm Springs Drive pet-friendly?
No, 4808 Palm Springs Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 4808 Palm Springs Drive offer parking?
Yes, 4808 Palm Springs Drive offers parking.
Does 4808 Palm Springs Drive have units with washers and dryers?
No, 4808 Palm Springs Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4808 Palm Springs Drive have a pool?
Yes, 4808 Palm Springs Drive has a pool.
Does 4808 Palm Springs Drive have accessible units?
No, 4808 Palm Springs Drive does not have accessible units.
Does 4808 Palm Springs Drive have units with dishwashers?
Yes, 4808 Palm Springs Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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