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3904 Brush Creek Trail
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3904 Brush Creek Trail

3904 Brush Creek Trail · No Longer Available
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Location

3904 Brush Creek Trail, McKinney, TX 75070
Craig Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3904 Brush Creek Trail have any available units?
3904 Brush Creek Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 3904 Brush Creek Trail have?
Some of 3904 Brush Creek Trail's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3904 Brush Creek Trail currently offering any rent specials?
3904 Brush Creek Trail is not currently offering any rent specials.
Is 3904 Brush Creek Trail pet-friendly?
No, 3904 Brush Creek Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 3904 Brush Creek Trail offer parking?
Yes, 3904 Brush Creek Trail offers parking.
Does 3904 Brush Creek Trail have units with washers and dryers?
No, 3904 Brush Creek Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 3904 Brush Creek Trail have a pool?
Yes, 3904 Brush Creek Trail has a pool.
Does 3904 Brush Creek Trail have accessible units?
No, 3904 Brush Creek Trail does not have accessible units.
Does 3904 Brush Creek Trail have units with dishwashers?
Yes, 3904 Brush Creek Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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