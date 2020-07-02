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Garland, TX
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407 Cliff Drive
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407 Cliff Drive

407 Cliff Drive · No Longer Available
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Location

407 Cliff Drive, Garland, TX 75042
Westwood

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
REAR FIND: 2 BEDROOM, 1 BATH, 2 CAR GARAGE WITH OPENER. UPDATED WITH HIGH EFFICIENCY CENTRAL SYSTEM, RECENT WATER HEATER, LAMINATE IN BEDROOMS AND WOOD PLANK AND CERAMIC FLOORS IN LIVING, KITCHEN AND BATH. CEILING FANS IN ALL ROOMS, FULL SIZE WASHER AND DRYER CONNECTIONS, COVERED PATIO, AND PRIVACY BOARD ON BOARD WOOD FENCE. IN ADDITION TO THE RENT TENANT PAYS $65 PER MO FOR WATER AND SEWER. EASY ACCESS TO DART BUS ROUTE AND GARLAND TRAIN DEPOT. GARLAND SCHOOLS WITH FREEDOM OF CHOICE OF SCHOOLS. LEASING AGENT TO VERIFY ACCURACY OF INFORMATION FOR TENANT. READY TO MOVE IN.
NO PETS AND NO SECTION 8. RENTAL INCOME SHOULD BE AT LEAST 3 TIMES THE RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 407 Cliff Drive have any available units?
407 Cliff Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 407 Cliff Drive have?
Some of 407 Cliff Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 407 Cliff Drive currently offering any rent specials?
407 Cliff Drive is not currently offering any rent specials.
Is 407 Cliff Drive pet-friendly?
No, 407 Cliff Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garland.
Does 407 Cliff Drive offer parking?
Yes, 407 Cliff Drive offers parking.
Does 407 Cliff Drive have units with washers and dryers?
No, 407 Cliff Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 407 Cliff Drive have a pool?
No, 407 Cliff Drive does not have a pool.
Does 407 Cliff Drive have accessible units?
No, 407 Cliff Drive does not have accessible units.
Does 407 Cliff Drive have units with dishwashers?
Yes, 407 Cliff Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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