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3403 Blue Granite Lane
Last updated February 24 2020 at 6:19 PM

3403 Blue Granite Lane

3403 Blue Granite Ln · No Longer Available
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Location

3403 Blue Granite Ln, Forney, TX 75126

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
playground
pool
bbq/grill
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Landlord pays all Homeowners Association dues.Copy of Driver License and most recent month pay stubs required with application. Applications WILL NOT be processed until application fee is delivered

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3403 Blue Granite Lane have any available units?
3403 Blue Granite Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forney, TX.
What amenities does 3403 Blue Granite Lane have?
Some of 3403 Blue Granite Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3403 Blue Granite Lane currently offering any rent specials?
3403 Blue Granite Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3403 Blue Granite Lane pet-friendly?
No, 3403 Blue Granite Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Forney.
Does 3403 Blue Granite Lane offer parking?
No, 3403 Blue Granite Lane does not offer parking.
Does 3403 Blue Granite Lane have units with washers and dryers?
No, 3403 Blue Granite Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3403 Blue Granite Lane have a pool?
Yes, 3403 Blue Granite Lane has a pool.
Does 3403 Blue Granite Lane have accessible units?
No, 3403 Blue Granite Lane does not have accessible units.
Does 3403 Blue Granite Lane have units with dishwashers?
Yes, 3403 Blue Granite Lane has units with dishwashers.
Does 3403 Blue Granite Lane have units with air conditioning?
No, 3403 Blue Granite Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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