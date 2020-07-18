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12263 COSTA BRAVA
Last updated July 17 2020 at 2:11 AM

12263 COSTA BRAVA

12263 Costa Brava Place · (915) 204-4500
COVID-19 Update
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Location

12263 Costa Brava Place, El Paso, TX 79938
Sun Ridge North

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,370

3 Bed · 2 Bath · 1344 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12263 COSTA BRAVA have any available units?
12263 COSTA BRAVA has a unit available for $1,370 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in El Paso, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Paso Rent Report.
What amenities does 12263 COSTA BRAVA have?
Some of 12263 COSTA BRAVA's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12263 COSTA BRAVA currently offering any rent specials?
12263 COSTA BRAVA is not currently offering any rent specials.
Is 12263 COSTA BRAVA pet-friendly?
No, 12263 COSTA BRAVA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Paso.
Does 12263 COSTA BRAVA offer parking?
Yes, 12263 COSTA BRAVA offers parking.
Does 12263 COSTA BRAVA have units with washers and dryers?
Yes, 12263 COSTA BRAVA offers units with in unit laundry.
Does 12263 COSTA BRAVA have a pool?
No, 12263 COSTA BRAVA does not have a pool.
Does 12263 COSTA BRAVA have accessible units?
No, 12263 COSTA BRAVA does not have accessible units.
Does 12263 COSTA BRAVA have units with dishwashers?
Yes, 12263 COSTA BRAVA has units with dishwashers.
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