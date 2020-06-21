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El Paso, TX
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10920 BULLSEYE Street
Last updated June 11 2020 at 12:34 AM

10920 BULLSEYE Street

10920 Bullseye Street · No Longer Available
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Location

10920 Bullseye Street, El Paso, TX 79934

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10920 BULLSEYE Street have any available units?
10920 BULLSEYE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Paso, TX.
How much is rent in El Paso, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Paso Rent Report.
What amenities does 10920 BULLSEYE Street have?
Some of 10920 BULLSEYE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10920 BULLSEYE Street currently offering any rent specials?
10920 BULLSEYE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 10920 BULLSEYE Street pet-friendly?
No, 10920 BULLSEYE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Paso.
Does 10920 BULLSEYE Street offer parking?
Yes, 10920 BULLSEYE Street does offer parking.
Does 10920 BULLSEYE Street have units with washers and dryers?
Yes, 10920 BULLSEYE Street offers units with in unit laundry.
Does 10920 BULLSEYE Street have a pool?
No, 10920 BULLSEYE Street does not have a pool.
Does 10920 BULLSEYE Street have accessible units?
No, 10920 BULLSEYE Street does not have accessible units.
Does 10920 BULLSEYE Street have units with dishwashers?
Yes, 10920 BULLSEYE Street has units with dishwashers.
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