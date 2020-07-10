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Boerne, TX
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511 Hampton Cove
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

511 Hampton Cove

511 Hampton Cove · No Longer Available
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Location

511 Hampton Cove, Boerne, TX 78006

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/37d63900fe ----
Move in 5/03/2019* SECURITY DEPOSIT $1615, CLEANING DEPOSIT $300! FANTASTIC 2 STORY RENTAL W/ 1 CAR GARAGE* CARPET IN BEDROOM 2 AND 3*3 BEDROOMS, 2.5 BATHS NEAR SHOPPING*CARPET AND LINOLEUM, THROUGHOUT ENTIRE HOME*SPACIOUS LIVING ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE & KITCHEN*ALL BEDROOMS UPSTAIRS & GREAT SIZE*MASTER HAS WALK-IN CLOSET, CEILING FAN, & FULL BATH W/ SINGLE VANITY*EXCELLENT BACKYARD W/ PATIO, PRIVACY FENCE,

Min/Max Months: 12/24

Breakfast Nook
Ceiling Fan
Ceramic Tile
Disposal
Stove
Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 511 Hampton Cove have any available units?
511 Hampton Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boerne, TX.
What amenities does 511 Hampton Cove have?
Some of 511 Hampton Cove's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 511 Hampton Cove currently offering any rent specials?
511 Hampton Cove is not currently offering any rent specials.
Is 511 Hampton Cove pet-friendly?
No, 511 Hampton Cove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boerne.
Does 511 Hampton Cove offer parking?
Yes, 511 Hampton Cove offers parking.
Does 511 Hampton Cove have units with washers and dryers?
No, 511 Hampton Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 511 Hampton Cove have a pool?
No, 511 Hampton Cove does not have a pool.
Does 511 Hampton Cove have accessible units?
No, 511 Hampton Cove does not have accessible units.
Does 511 Hampton Cove have units with dishwashers?
No, 511 Hampton Cove does not have units with dishwashers.
Does 511 Hampton Cove have units with air conditioning?
Yes, 511 Hampton Cove has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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