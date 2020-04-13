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Bedford, TX
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1612 Briar Drive
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1612 Briar Drive

1612 Briar Drive · No Longer Available
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Location

1612 Briar Drive, Bedford, TX 76022
Kelmont Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1612 Briar Drive have any available units?
1612 Briar Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bedford, TX.
How much is rent in Bedford, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Bedford Rent Report.
What amenities does 1612 Briar Drive have?
Some of 1612 Briar Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1612 Briar Drive currently offering any rent specials?
1612 Briar Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1612 Briar Drive pet-friendly?
No, 1612 Briar Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bedford.
Does 1612 Briar Drive offer parking?
Yes, 1612 Briar Drive offers parking.
Does 1612 Briar Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1612 Briar Drive offers units with in unit laundry.
Does 1612 Briar Drive have a pool?
No, 1612 Briar Drive does not have a pool.
Does 1612 Briar Drive have accessible units?
No, 1612 Briar Drive does not have accessible units.
Does 1612 Briar Drive have units with dishwashers?
Yes, 1612 Briar Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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